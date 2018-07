Pärchen turteln gern im Wohnmobil

Anzeige

Wohnen auf den eigenen vier Rädern hat Konjunktur in Deutschland. Immer mehr Reiselustige begeben sich mit dem Campingwagen auf Achse. Hierzu gibt es eine neue Studie. Familien und Paare stellen mit zusammen über 90 Prozent die überragende Mehrheit aller Mietanfragen. Bei den Familien ist die Nachfrage bei jenen mit Kleinkindern am höchsten.



In der Studie des Vermietungs-Portals Campanda wurden unter anderem demografische Daten untersucht, um die Fahrzeugvorlieben und das Reiseverhalten der deutschen Camper herauszufinden. Datengrundlage hierfür lieferten alle Buchungsanfragen, die im Jahr 2017 über die deutsche Campanda-Plattform getätigt wurden.



Die meisten Buchungsanfragen in Relation zur Einwohnerzahl kamen 2017 wie auch im Vorjahr aus Brandenburg. Die zweitgrößten Campingfans sind die Saarländer. Platz 3 belegt Bremen. Auch wie im Vorjahr ist das familienfreundliche Alkoven-Modell, dicht gefolgt von teilintegrierten Fahrzeugen, das beliebteste Fahrzeugmodell. Aufgrund der zusätzlichen Bettnische über der Fahrerkabine ist der Alkoven das perfekte Fahrzeug für Familien.