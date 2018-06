Panda-Party: Hier steppt der Bär

Anzeige

Der kleine Panda hat sich groß rausgeputzt und Autobauer Fiat einen Rekord beschert. Nicht weniger als 365 Fiat Panda aus Deutschland, Italien, Belgien, Spanien, Großbritannien und Österreich haben sich im mittelalterlichen Schloss Castello Visconteo versammelt. "Panda a Pandino" nennt sich das inzwischen größte Panda-Treffen der Welt, das einst als lustige Aktion von Freunden ins Leben gerufen wurde.



Die 365 Teilnehmer des Treffens krönten die Veranstaltung mit einer Rundfahrt durch die Lombardei und einer Spende, die an eine Organisation übergeben wurde, die sich um Familien mit Behinderten kümmert.



"Ehrengast" der Veranstaltung war der neue Fiat Panda Waze. Die Teilnehmer bereiteten dem neuen Sondermodell einen begeisterten Empfang. 200 mit Farbtafeln ausgestattete Panda bildeten in riesigen Buchstaben die Worte "Panda Waze". Mit dem Panda Waze möchte Fiat die sozialen Netzwerke erobern, denn dafür sei das Auto wie geschaffen, betont der Hersteller.



An Bord des neuen Panda Waze ist die Applikation Uconnect, die über das bordeigene Infotainmentsystem beispielsweise eine Freisprechanlage zur Verfügung stellt. Dadurch ist der mit einem 1,2-Liter-Benziner (51 kW/69 PS) ausgerüstete Panda Waze der bestvernetzte Fiat Panda, teilt der Autobauer stolz mit. Auch steppende Bären gehen mit der Zeit.