Pandas durchqueren die Wüste

Der Fiat Panda wurde nicht gerade geschont: 3.000 Kilometer Strecke auf den Spuren der berühmten Rallye Dakar, sieben Prüfungen und rund 400 Teams aus der ganzen Welt - die elfte Auflage des "Panda Raid" war die größte bisher. Die Abenteuerrallye - ausschließlich für Fiat Panda der Baujahre 2003 und älter - führte von der spanischen Hauptstadt Madrid nach Marrakesch in Marokko.



Die Teilnehmer, viele in Fiat Panda 4x4 mit Vierradantrieb, einige aber auch in Fiat Panda mit Vorderradantrieb am Start, durchquerten dabei Wüstenabschnitte, die sogar manchen vollwertigen Geländewagen vor Probleme gestellt hätten. Doch die Fiat Panda ließen sich nicht aufhalten, sie machten in den pittoresken Ortschaften entlang der Strecke eine ebenso gute Figur wie auf den anspruchsvollen Sandpisten.



Begleitet wurden die klassischen Fiat Panda vom aktuellen Fiat Panda Cross 4x4. Der kompakte Offroader diente als Sicherungsfahrzeug, er zog manch einen Teilnehmer aus dem tiefen Sand der Dünen. Die Hilfsaktionen des Fiat Panda Cross 4x4 hatten symbolischen Charakter, ist er doch die jüngste Generation des seit der Markteinführung 1980 in Europa mehr als 7,5 Millionen Mal verkauften Modells.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 27.03.2019