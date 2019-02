Parkassistent erobert Mittelklasse

Überraschend: Mittelklasse-Autos sind in Deutschland serienmäßig besser mit Parkassistenten ausgestattet als Premium-Modelle. Das geht jetzt aus einer Bosch-Auswertung hervor. Überhaupt scheinen Assistenzsysteme beim Kunden immer beliebter zu werden. Mehr als jeder zweite im Jahr 2017 bundesweit neu zugelassene Pkw hat zum Beispiel ein automatisches Notbremsassistenzsystem an Bord.



In einem Punkt hat die Luxusklasse mal nicht die Nase vorn: Schlaue Parkhelfer sind nämlich nicht etwa in Premium-Fahrzeugen serienmäßig am häufigsten zu finden. Im Gegenteil: Kompakt- und Mittelklasse-Autos sind hier besser ausgestattet. Das hat die Auswertung der Neuzulassungsstatistik 2017 gezeigt.



Parkpiepser, Parkassistent oder Rückfahrkamera: 55 Prozent der neu zugelassenen Kompakt- und Mittelklasse-Pkw in Deutschland sind mit mindestens einem Parkassistenzsystem serienmäßig ausgestattet. Bei den Premiumfahrzeugen hingegen hat nur etwa jedes vierte Fahrzeug einen der Parkhelfer serienmäßig unter der Haube. Insgesamt haben 45 Prozent der neu zugelassenen Pkw über alle Fahrzeugklassen hinweg mindestens ein Parkassistenzsystem als Serienausstattung.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Donnerstag, 21.02.2019