Parken am Airport: Ein teurer Spaß

Anzeige

Den Schwaben sagt man ja große Sparsamkeit und Geschäftstüchtigkeit nach. An den Park-Preisen am Stuttgarter Flughafen spiegeln sich diese Eigenschaften wider: Hier werden in einem terminalnahen Parkhaus die höchsten Gebühren aller deutschen Airports fällig. Da kann das Autoabstellen fast teurer werden als der Super-Spar-Urlaub.



Bis zu 490 Euro Parkgebühren für zwei Wochen errechneten die Statistik-Experten von Check24 für den baden-württembergischen Start- und Landeplatz. Auf Rang zwei und drei folgen Düsseldorf mit 476 und Köln/Bonn mit 420 Euro. Um die Top-Fünf noch zu komplettieren: In Hamburg kosten 14 Tage 392 Euro, in Berlin-Tegel 318 Euro. "Den günstigsten Parkplatz gibt es mit 59 Euro für 14 Tage am Flughafen Münster-Osnabrück", heißt es beim Vergleichsportal.



Wer sein Urlaubs-Budget entlasten will, muss längere Wege und höheren Zeitaufwand in Kauf nehmen. Denn alle untersuchten Flughäfen bieten auch günstigere Alternativparkplätze an. In Stuttgart werden beispielsweise für zwei Wochen auf dem günstigsten Parkplatz 96 Euro fällig - eine Ersparnis von immerhin 80 Prozent im Vergleich zum terminalnahen Parkhaus. "Passagiere, die ihren Pkw während eines Urlaubs am Flughafen abstellen, sollten den Parkplatz nach Möglichkeit im Voraus online buchen", rät das Vergleichsportal. Eine Onlinebuchung garantiere nicht nur einen Stellplatz, häufig gebe es sogar noch einen Rabatt.