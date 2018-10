Per App zum Stellplatz

Wohnmobil- und Wohnwagen-Fans kennen das Thema bestens: Wo gibt es auf der geplanten Reiseroute die besten Stellplätze? Eine Frage, deren Beantwortung für den Erfolg der Urlaubsreise von entscheidender Bedeutung sein kann. Hilfe bieten auch hier diverse Apps und Websites.



So empfiehlt das Online-Reisebüros CamperDays Reisenden in Europa die kostenlose deutschsprachige App Stellplatz-Radar des Fachmagazins promobil. Sie zeigt per Umkreis- und Ortssuche alle verfügbaren Stellplätze an, inklusive Ver- und Entsorgungshinweisen, Preisangaben, Kontaktadresse und Geodaten. "Die App bietet zudem Informationen zu Ausstattungen und Services am Platz sowie viele Bilder und Bewertungen", so die Experten. Die kostenpflichtige Version Stellplatz Radar plus kann auch offline verwendet werden.



Eine übersichtlich aufgebaute, ebenfalls kostenlose App für die riesige Auswahl an Stellplätzen in den USA und Kanada bietet der Vermieter Cruise America. Sie verfügt neben der Stellplatzsuche auch über eine Übersicht der Entsorgungsstationen, Tankstellen, Supermärkten und Restaurants. Wer während des Wohnmobil-Trips den Geldbeutel schonen will: Die App RV Parky hat neben klassischen Stellplätzen auch alternative, kostenfreie Lösungen wie Walmart-Parkplätze eingezeichnet, auf denen Reisende mit ihrem Camper zum Nulltarif parken dürfen.



Eine sehr gute Stellplatzsuche für wenige Euro bietet die App Wikicamps für Kanada, die USA, Australien und Neuseeland. Das Experten-Urteil: "Sie ist professionell und intuitiv aufbereitet, arbeitet mit übersichtlichen Karten und Symbolen." Eine empfehlenswerte Gratis-App für Australien und Neuseeland ist der CamperMate.

