Peugeot 208 als Stromer und Verbrenner

Peugeot will mit dem neuen 208 hoch hinaus. So kommt es nicht von ungefähr, dass sich der um sieben Zentimeter fast schon auf Kompaktformat gewachsene Kleinwagen optisch deutlich an seinen großen Bruder 408 anlehnt. Im Herbst startet der Neue durch, als Verbrenner- und Elektromodell. Auf dem Genfer Salon (7. bis 17. März) ist Premiere.



Verlängerte Motorhaube, deutlich schrägere Heckscheibe, in zwei Versionen Kotflügelverbreiterungen in schwarzem Klavierlack, die Lichtsignatur mit den drei Krallen und die vertikalen Voll-LED-Scheinwerfer zeigen schon, dass die Franzosen ihren Zweitkleinsten höher positionieren wollen als bisher. Weg vom praktischen Gebrauchsgegenstand, hin zum Lifestyle-Untersatz. Auch das i-Cockpit der Marke kommt in nächster Generation zum Einsatz. Es besteht aus einem höher ins Blickfeld gerichteten 3D-Kombiinstrument, einem bis zu zehn Zoll großen Touchscreen und einem kompakten Multifunktionslenkrad.



Dank der neuen Plattform von PSA, die leichter und stabiler ist als das Vorgängermodell und auch der sich auch der E-Antrieb realisieren lässt, soll der neue 208 weniger verbrauchen und noch sicherer sein. Peugeot verspricht viele Assistenzsysteme aus höheren Modellreihen, reichlich Platz im Innenraum und viele Ablagemöglichkeiten.



Besonderes Augenmerk liegt natürlich auch dem e-208. Dessen Elektromotor leistet 100 kW/136 PS und liefert ein maximales Drehmoment von 260 Nm. Das reicht für eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 8,1 Sekunden. Drei Fahrprogramme stehen zur Auswahl, dazu unterschiedliche Rekuperations-Einstellungen.



Der Akku mit einer Kapazität von 50 kWh soll laut praxisnaher WLTP-Norm für 340 Kilometer reichen. Dank einer flüssigkeitsgekühlten Temperaturregelung ist schnelles Nachladen mit bis zu 100 kW Ladestrom möglich. Damit ist die Batterie innerhalb von 30 Minuten auf 80 Prozent aufgeladen. "Die Garantie für die Batterie beträgt acht Jahre oder 160.000 Kilometer, bezogen auf 70 Prozent der Ladekapazität", heißt es bei Peugeot. Mit 270 Litern soll das Kofferraumvolumen des e-208 denen der Versionen mit Verbrennungsmotor gleichen.

