Peugeot: Besonderer Blick zurück und nach vorne

Peugeot blickt zurück und nach vorne: Im Rahmen der Messe Techno Classica in Essen feiert der Autobauer nicht nur ein besonderes Jubiläum, sondern geht auch auf eine interessante Zeitreise.



Das Peugeot 504 Coupé und das Peugeot 504 Cabriolet werden 50 Jahre alt. Das muss gefeiert werden. Peugeot zeigt deshalb drei Fahrzeuge: das historische 504 Coupé von 1978, den 504 Rallye von 1974 und den neuen 508. Der 504 war von Anfang an erfolgreich, mit allen Versionen erreichte er eine Produktionszahl von 3,7 Millionen Exemplaren. Nur die Kleinwagen Peugeot 205 und 206 sind erfolgreicher.



Der neue 508 greift einige Design-Elemente des 504 auf und interpretiert sie neu. Was Peugeot in Essen ebenfalls im Angebot hat: eine Zeitreise der technischen Entwicklungen der Groupe PSA. Zu der Gruppe gehören neben Peugeot die Marken Citroen, DS, Opel und Vauxhall.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Montag, 08.04.2019