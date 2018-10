Peugeot bringt limitierte Sonderedition des 508 SW

Peugeot hat beim Pariser Automobilsalon eine limitierte Sonderedition im Gepäck: Der Autobauer präsentiert den 508 SW First Edition. Das Sondermodell ist bereits von außen am Kühlergrill mit schwarz-glänzender Umrandung und an den zweifarbigen 19-Zoll-Leichtmetallfelgen Augusta in Grey Dust Lackierung zu erkennen. Zwei Außenlackierungen, Perlmutt-Weiß und Amazonite-Grau, stehen zur Wahl.



Den 508 SW First Edition gibt es mit Motorisierungen gemäß der Abgasnorm Euro 6d-TEMP: dem PureTech-Benzinmotor 225 Stop&Start und dem BlueHDi-Dieselmotor 180 Stop&Start. In beiden Varianten gehört das Achtgang-Automatikgetriebe EAT8 zur Serienausstattung. Beide Motoren wurden nach dem WLTP-Testverfahren zertifiziert, teilt der Hersteller mit.



Der 508 SW First Edition kann in Kürze online bestellt werden, Preise nennt Peugeot allerdings noch nicht.

04.10.2018