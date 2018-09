Peugeot-Löwe fürs Regal

Für beinharte Peugeot-Fans gibt es jetzt ein Schmuckstück für Schreibtisch, Regal oder Vitrine: den Marken-Löwen als handliche Skulptur. Die monumentale Variante war im vergangenen März bereits auf dem Genfer Automobilsalon zu sehen. Dank ihrer kompakten Abmessungen - 28 Zentimetern Länge und 10,5 Zentimetern Höhe - passt sie spielend in ein Regal oder auf einen Schreibtisch. Die Löwenminiatur wird in einem schwarzen Präsentkoffer geliefert und ist zum Preis von 149 Euro in der Peugeot Lifestyle-Boutique erhältlich.



Entworfen wurde die Skulptur zur Feier der Markeneinführung des historischen Logos vor 160 Jahren. Das ursprüngliche Logo zeigte die Gestalt eines Löwen, der auf einem Pfeil wandelt.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Donnerstag, 27.09.2018