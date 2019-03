Peugeot-Löwe in der Manege

Die französische Autofirma Peugeot geht unter die Zirkusleute. Denn die Löwen-Marke wird Fahrzeugpartner des "Circus Roncalli" und stellt dem bunten Team unter anderem den neuen Peugeot Rifter zur Verfügung.



"Circus Roncalli repräsentiert mit seinen Artisten, Tänzern und Clowns Abenteuer und Spaß für die ganze Familie", sagt Steffen Raschig, Chef von Peugeot Deutschland. Der familienfreundliche Outdoor-Van Rifter passe da einfach perfekt zu. "Wir freuen uns deshalb sehr, dass diese besondere Kooperation zustande gekommen ist und Peugeot nun gemeinsam mit Circus Roncalli auf Tour geht", so Steffen Raschig weiter.



Auch Bernhard Paul, Direktor und Inhaber Circus Roncalli, sieht in dem französischen Hersteller den idealen Fahrzeugpartner: "Unser Zirkus kommt eigentlich komplett ohne Tiere aus, für die Löwen-Familie von Peugeot machen wir aber gerne eine Ausnahme." Mit dem Rifter werde das Ensemble sicher und komfortabel durch ganz Deutschland reisen. An bestimmten Tagen und in ausgewählten Städten (zum Beispiel Hamburg, Hannover und Bremen).



Dann zeigen Akrobaten und Clowns des Zirkus' eine kleine Show mit dem Outdoor-Van. Anschließend haben die Besucher die Möglichkeit, das Fahrzeug näher kennenzulernen - und zu gewinnen gibt es auch noch etwas.

