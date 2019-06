Peugeot öffnet die Türen

Mit einem Tag der offenen Tür begrüßen die Peugeot-Händler ein neues "Löwen-Baby". Denn am 15. Juni 2019 ist offizieller Marktstart für den neuen Mittelklasse-Kombi 508 SW. Der elegante Franzose kommt mit modernsten Fahrerassistenzsystemen daher. Dazu gehören das Nachtsichtsystem Night Vision und der Full Park Assist.



Alle Motoren erfüllen die Norm Euro 6d-TEMP. Der Peugeot 508 SW ist in drei Ausstattungsvarianten erhältlich. "Seit seiner Vorstellung auf dem Paris Autosalon im Oktober 2018 freuen wir uns darauf, den 508 SW auf die Straße zu bringen", sagt Steffen Raschig, Geschäftsführer von Peugeot Deutschland. Der neue Kombi lasse mit seiner breiten Motorenpalette, seinem großzügigem Platzangebot und einer großen Anzahl an Serien- und Zusatzoptionen keine Wünsche offen, so Raschig weiter: "Dadurch eignet sich der Peugeot 508 SW hervorragend für Beruf oder Familie."

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Donnerstag, 13.06.2019