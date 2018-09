Peugeot vereint E-Motor mit Coupé-Legende

Der französische Autobauer Peugeot präsentiert ein neues Concept-Car. Es ist selbstverständlich elektrisch. Doch das Design gründet im Fundus der Firmengeschichte. Die Ähnlichkeit mit dem legendären Coupé 504 ist pure Absicht.



"Peugeot e-Legend Concept" nennt sich die Studie. Sie will unter anderem durch realistische Abmessungen überzeugen und die traditionelle Coupé-Form mit zukunftsorientiertem Design kombinieren. Es gibt zwei autonome und manuelle Fahrmodi und mit zahlreichen modernen Ausstattungsdetails im Innenraum. Erstmals wird das Concept-Car auf dem Pariser Automobilsalon vorgestellt.



"Modernes Coupé, scharfe Linien, technologischer Ausdruck und jede Menge Fahrspaß - das sind die Stärken des berühmten Peugeot 504 Coupé", sagt Gilles Vidal, Direktor Design Peugeot. Das Concept Car verkörpere das Design einer Marke, die sich stets den neuen technischen Herausforderungen der Automobilindustrie stelle.



Die Silhouette ist gleichzeitig scharf und athletisch geformt, der nach hinten versetzte Aufbau beeindruckt mit großen Glasflächen. Die Frontpartie nimmt die für Peugeot typische Lichtsignatur mit den bekannten drei Krallen und den zwei doppelten Modulen auf. Die Kühlergrillblende ist von den vorderen Kotflügeln eingefasst. In Anlehnung an historische Stoßstangen aus verchromtem Edelstahl unterteilt ein Träger aus schwarzem Aluminium den Kühlergrill in zwei Bereiche.



Auch am Heck kommt die technisch anmutende Lichtsignatur mit den bekannten drei Krallen des Fahrzeugs zur Geltung. Die dritte Bremsleuchte erstreckt sich über die gesamte Breite des Heckfensters, so entsteht ein spiegelnder Lamellen-Effekt. Die graue Karosserielackierung mit Schattierungen in Champagner soll die elegante Linienführung des Fahrzeugs unterstreichen. Je nach Außenlicht erscheint die Lackierung in Chrom, sodass die gesamte Umgebung widergespiegelt wird, oder in Bronze, mit glattem Metall-Effekt. Die Franzosen demonstrieren also nun Eleganz auch beim Elektroauto.

