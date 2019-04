Peugeot: Zwei Neue für die Elektromobilität

Peugeot stellt sich in Sachen Elektromobilität neu auf. Gleich zwei Fahrzeuge feiern jetzt ihre Premiere: Der vollelektrische Peugeot e-208 sowie das Concept 508 Peugeot Sport Engineered Neo-Performance mit Hybridantrieb.



Der e-208 ist vom Design an die Coupé-Limousine 508 angelehnt. Er hat einen Elektromotor mit 100 Kilowatt (136 PS). Drei Fahrmodi gehören zu dem Elektrofahrzeug, mit dem Sport-Modus beschleunigt der e-208 von 0 auf 100 km/h in 8,1 Sekunden.



Die Studie auf Basis des neuen Peugeot 508 ist mit drei Motoren ausgestattet: Mit einem Benzinmotor PureTech 200, einem Elektromotor mit 81kw/110 PS vorne und einem Elektromotor mit 147kW/200 PS hinten. Rein elektrisch schafft das Auto bis zu 50 Kilometer. Laut Peugeot stößt es in einem durchschnittlichen Fahralltag nur 49 Gramm CO2/km nach WLTP-Norm aus.

