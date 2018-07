"Phantomstaus" gibt es wirklich

Anzeige

Das Musical "Phantom der Oper" von Sir Andrew Lloyd Webber ist legendär. Auch der Film-Bösewicht "Fantomas", der Louis de Funès als gestresstem Kommissar Juve das Leben schwermacht, ist vielen bekannt. Doch was ist eigentlich ein "Phantomstau"? Das Wort haben vermutlich noch nicht allzu viele Autofahrer gehört. Die kennen sich in ersten Linie mit den realen Staus des täglichen Straßenverkehrs aus. Dabei gibt es "Phantomstaus" wirklich. Der Motor-Informations-Dienst (mid) klärt auf.



Ein einziger Autofahrer kann für einen gigantischen Stau verantwortlich sein. Ein Verbremser, ein Überholvorgang oder ein anderes Fahrmanöver, durch das die hinter ihm fahrenden Autofahrer stark abbremsen müssen, löst unter Umständen eine Kettenreaktion aus und verstärkt sich von Fahrzeug zu Fahrzeug dermaßen, dass viele Kilometer und Minuten später ein erstes Auto bis zum Stillstand abbremsen muss. Ein Stau, der quasi aus dem Nichts entsteht: deshalb Phantomstau.



Autobauer Ford und US-Wissenschaftler haben jetzt herausgefunden, dass sich solche Phantomstaus durch die Verwendung von adaptiven Geschwindigkeitsregelanlagen ACC (ACC = Adaptive Cruise Control) reduzieren lassen. Dieses Assistenzsystem passt die eigene Geschwindigkeit automatisch dem Tempo des vorausfahrenden Fahrzeugs an und ist mittlerweile für 80 Prozent der europäischen Ford-Baureihen lieferbar, angefangen beim Fiesta bis hin zu Transit-Modellen.



"Die ACC-Demonstration war eine hervorragende Gelegenheit, um zu verstehen, wie sich der Verkehrsfluss mit Fahrer-Assistenzsystemen positiv beeinflussen lässt", sagt Wissenschaftler Professor Daniel Work. Die adaptive Geschwindigkeitsregelanlage erlaubt es dem Fahrer, eine gewünschte Reisegeschwindigkeit vorzugeben und das Tempo anschließend konstant beizubehalten. Das System hält darüber hinaus auch einen vorher vom Fahrer gewählten Abstand zu vorausfahrenden Fahrzeugen ein.



"Wir ermuntern die Fahrer von Ford-Modellen, die eine adaptive Geschwindigkeitsregelanlage an Bord haben, diese während ihrer Urlaubsreise zu nutzen, damit diese Technologie tatsächlich zur Verkehrsverflüssigung beitragen kann", sagt Torsten Wey, Manager, Driver Assistance and Safety Technology, Ford of Europe.



Und noch etwas: Die intelligente Geschwindigkeitsregelanlage verarbeitet auch Daten aus dem Verkehrsschild-Erkennungssystem (und damit auch Anzeigen von Schilderbrücken) und passt somit die Höchstgeschwindigkeit automatisch an. Das entlaste den Fahrer auf Abschnitten mit häufig wechselnden Tempolimits, betont der Ford-Fachmann. ACC funktioniert bei Ford je nach Motorisierung bis zu einer Geschwindigkeit von 200 km/h.