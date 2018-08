Pininfarina rührt die Werbetrommel für PF0

Wenn der Name Pininfarina erklingt, dann schlägt bei Autoliebhabern weltweit das Herz höher. Vor allem als Formgeber für Ferrari ist die italienische Designschmiede bekannt. Dass auch hauseigene Projekte für erhöhten Puls sorgen können, zeigt Pininfarina im Rahmen der Klassiker-Veranstaltung Concours d'Elegance im amerikanischen Pebble Beach.



PF0 lautet das schlichte interne Kürzel für das erste selbst produzierte Auto von Pininfarina. Ab 2020 soll der elektrische Supersportwagen bei Pininfarina SpA im italienischen Cambiano in streng limitierter Stückzahl gefertigt werden. Maximal 150 Stück des PF0 sollen die Fertigungshallen verlassen.



Was potenzielle Käufer erwartet, zeigen die Italiener unter indischer Führung - Pininfarina gehört zum Konzern Mahindra & Mahindra - am Rande des Concours d'Elegance (22. bis 26. August). Die weltweit bekannte Klassiker-Veranstaltung, auf der schon zahlreiche von Pininfarina gestaltete Autos Preise eingeheimst haben, wird immer wieder von Herstellern genutzt, um neue Modelle oder Designstudien zu präsentieren.



Michael Perschke, Vorstandsvorsitzender von Automobili Pininfarina, betont, er freue sich sehr darauf, potenziellen Eignern einen künftigen Pininfarina-Klassiker im unmittelbaren Umfeld dieser berühmten Veranstaltung vorstellen zu können. Man habe einen kompakten Design-Überblick zusammengestellt, um die Erschaffung des weltweit schönsten, voll elektrischen Supersportwagens - Codename: PF0 - zu begleiten, teilt das Unternehmen mit. Kleiner Wermutstropfen für Pininfarina- und Design-Fans: Die Präsentation in Kalifornien wird nur für einen ausgewählten Kundenkreis zugänglich sein.



Zum Supersportwagen selbst gibt es derzeit nur spärliche Informationen: Der PF0 wird mit einer Carbon-Karosserie vorfahren und soll von 0 auf 100 km/h in weniger als zwei Sekunden beschleunigen. Die Höchstgeschwindigkeit soll mehr als 400 km/h betragen, die elektrische Reichweite bis zu 500 Kilometer.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Donnerstag, 16.08.2018