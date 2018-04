Polestar 1 kostet 155.000 Euro

Anzeige

Exakt 155.000 Euro soll der 2+2-sitzige Polestar 1 kosten, wenn er im nächsten Jahr auf den Markt kommt. Allerdings sollte die Überweisung dieser Summe eher die Ausnahme beim Kauf des 600 PS starken Hochleistungs-Hybridmodells bleiben. Denn "primär wird das Fahrzeug über ein All-inclusive-Abonnement erhältlich sein", heißt es bei der Volvo-Tochter anlässlich der asiatischen Publikums-Premiere auf der Auto China in Peking.



Das Sportcoupé wird in China gebaut, einem der Schlüsselmärkte für die Volvo-Submarke Polestar. Sein Electric Performance Hybrid genannter Antriebsstrang besteht aus einem Verbrennungsmotor, der die Vorderräder antreibt, und einem elektrischen Doppelantriebssystem an der Hinterachse, das mit insgesamt 34 kWh Batterieleistung versorgt wird. "Diese Kombination macht den Polestar 1 zu einem Elektrofahrzeug, das für lange Strecken zusätzlich von einem Verbrennungsmotor unterstützt wird", so die Techniker. Die elektrische Reichweite soll bei 150 Kilometern liegen.