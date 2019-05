Polestar 2 geht auf Tour

Die Tour durch China und Nordamerika hat der Polestar 2 schon absolviert. Jetzt kommt Europa dran. Unter anderem wird das neue E-Auto auch in Deutschland Station machen.



Die vollelektrische Premium-Fließhecklimousine zeigt sich im Rahmen einer Roadshow "in den sechs europäischen Ländern, die zum Marktstart bedient werden", heißt es bei Volvo. Los geht es vom 22. bis 24. Mai in Göteborg, im August und September gibt es Stippvisiten in Deutschland. Das genaue Datum und der jeweilige Veranstaltungsort der Polestar 2-Roadshow werden auf www.polestar.com veröffentlicht.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 14.05.2019