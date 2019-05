Polestar ist offen für Innovationen

Polestar, der Volvo-Ableger für E-Mobilität, will das Infotainment in der Autobranche revolutionieren. Mittendrin statt nur dabei, lautet die Devise.



Android-Entwickler sollen auf der neuen Plattform "developer.polestar.com" eigene Konzepte vermarkten mit dem Ziel, das Infotainment weiterzuentwickeln.

"Die Android-Plattform, die wir mit dem Polestar 2 einführen, hat so viel Innovationspotenzial, dass wir sofort die Chance erkannt haben, mit der Entwicklergemeinschaft in Kontakt zu treten", erklärte Polestar CEO Thomas Ingenlath im Vorfeld seiner Rede auf der Google I/O. "Zusammen mit Google hat unser eigenes Digital-Team eine spannende Schnittstelle im Auto geschaffen."



Wie gut der Open-Source-Ansatz, bei dem die breite Masse gemeinsam an einem Projekt arbeitet und entwickelt, in der Autoindustrie Fuß fassen wird, bleibt abzuwarten. Klar ist: Volvo hat bei spannenden Entwicklungen schon oft einen guten Riecher bewiesen.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 07.05.2019