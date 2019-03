Polestar mit E-Power

Skandinavisches Design im Kompaktformat, dazu eine technische Ausstattung auf konkurrenzfähigem Niveau: Der Polestar 2 von Volvo rollt mit zwei zusammen 408 PS starken E-Motoren an, die es auf ein maximales Drehmoment von 660 Nm bringen. Er spurtet in knapp unter fünf Sekunden von 0 auf 100 km/h. Und er schafft dank seiner 78-kWh-Batterie eine Reichweite von bis zu 500 Kilometern am Stück nach der praxisnahen WLTP-Norm. Der Grundpreis des Tesla 3-Herausforderers soll unter 40 000 Euro liegen. Die Markteinführung ist für 2020 geplant. mid / Bild: Volvo

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 02.03.2019