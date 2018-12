Porsche 718 T: Weniger ist mehr

Trägt ein Porsche ein "T" im Namen, dann steht das für "P" wie Purismus - und das seit 50 Jahren. Mit dem neuen 718 T bietet Porsche nun auch den Mittelmotor-Sportwagen als besonders sportliche Touring-Version an.



Sowohl das Coupé Cayman als auch der offene Boxster sind als 718 T zu haben, beide mit 220kW/300 PS starkem Vierzylinder-Turbo in Mittelmotor-Bauweise, der 275 km/h ermöglicht. Serienmäßig sind 20-Zoll-Räder, ein 20 Millimeter tiefergelegtes Sportfahrwerk mit kürzeren härteren Federn und steiferen Querstabilisatoren an Vorder- und Hinterachse, wie es optional bei den S-Modellen zu haben ist. Serienmäßig ist der T mit Sechsgang-Schaltgetriebe und Porsche Torque Vectoring (PTV) inklusive mechanischer Hinterachsquersperre ausgerüstet. Optional bietet Porsche auch ein Doppelkupplungsgetriebe an. Auch an Bord: das Sport-Chrono-Paket mit Fahrmodus-Knopf am Lenkrad zur Einstellung von vier Fahrmodi.



Was den 718 T auszeichnet ist aber vor allem der Verzicht: der Innenraum ist bewusst nüchtern gehalten, Purismus und Gewichtsreduzierung stehen hier an erster Stelle. Statt Türgriffen hat der Porsche Schlaufen, ein Multimediasystem ist zwar ohne Aufpreis erhältlich - aber eben erstmal nicht eingebaut. Wer also auf seine Lieblingsmusik nicht verzichten möchte, sollte hier unbedingt ein Häkchen setzen - sonst schaut der T-Fahrer statt auf einen Bildschirm ins Leere.



Der Porsche 718 Cayman T kostet in Deutschland mindestens 63.047 Euro, der 718 Boxster T ist ab 65.070 Euro erhältlich.

