Porsche 911 Turbo: Einzelstück auf Rädern

Egal, ob schnittiger Sportwagen oder robustes SUV: Der Name "Porsche" steht seit jeher für eine ganz besondere Form der Fortbewegung. Und Fans der Marke aus Stuttgart-Zuffenhausen gibt es rund um den Globus. Ein Porsche hat auch stets den Hauch von Exklusivität. Dabei sind viele Tausend 911er oder Cayenne auf unseren Straßen unterwegs. Was aber, wenn die Schwaben ein schmuckes Einzelstück auf die Räder stellen? Dann handelt es sich um ein begehrtes Sammler-Objekt von unschätzbarem Wert - so wie jetzt geschehen.



Denn Porsche Classic hat nun den letzten 911 Turbo mit luftgekühltem Motor gebaut - und das 20 Jahre nach Ende der Serienproduktion. Der 911 Turbo des Typs 993 entstand auf Basis einer Original-Rohkarosserie. Optisch orientiert sich der in goldgelbmetallic lackierte Klassiker am Design der 911 Turbo S Exclusive Series des Typs 991, erklären die Ingenieure des Autobauers. Und von dem wurden seinerzeit auch nur 345 Exemplare gebaut.



Die schwarzen Räder tragen Design-Linien in goldgelb, Sitze und Interieur sind in schwarz mit goldgelbfarbenen Applikationen ausgeführt. Die Karosserie hat die charakteristischen seitlichen Lufteinlässe des Typs 993 Turbo S, die 1998 auch als Option für den 911 Turbo verfügbar waren. Der 331 kW/450 PS starke Sportwagen feiert am 27. September 2018 bei der Porsche-Rennsport-Reunion in Laguna Seca in Kalifornien seine Weltpremiere.



Am 27. Oktober 2018 wird das Einzelstück, das nur auf privaten Strecken gefahren werden kann, im Rahmen einer RM Sotheby's Auktion im Porsche Experience Center in Atlanta versteigert. Der Erlös kommt der Ferry-Porsche-Stiftung zugute, die anlässlich des Jubiläums "70 Jahre Porsche Sportwagen" 2018 geründet wurde.



"Project Gold" vereine auf faszinierende Weise die umfassende Kompetenz von Porsche Classic, betont Detlev von Platen, Mitglied des Vorstandes für Vertrieb und Marketing der Porsche AG. Das Projekt zeige klar die strategische Ausrichtung. "Der goldgelbe 993 beweist, dass wir die Tradition unserer Marke mit viel Herzblut pflegen."



Vor dem Hintergrund von "70 Jahre Porsche Sportwagen" und der bevorstehenden Markteinführung des ersten rein elektrisch betriebenen Porsche Sportwagens, des Taycan, entstand die Idee, ein komplett neues Fahrzeug auf Basis einer noch vorhandenen Original-Rohkarosse des Typs 993 aufzubauen. Die Experten konnten dabei auf mehr als 6.500 Originalteile zurückgreifen, die Porsche Classic allein für Fahrzeuge des Typs 993 anbietet.



Und noch ein paar imposante Zahlen: Rund 18 Monate dauerte der Aufbau des Einzelstücks. Zunächst durchlief die Rohkarosse den Korrosionsschutz- und Lackierprozess der heutigen Serienfahrzeuge. In der Restaurierungswerkstatt von Porsche entstand anschließend das Sammlerstück, montiert und abgestimmt von den Spezialisten von Porsche Classic. Sie pflanzten dem rassigen Sportler ein neues Herz ein: einen 3,6 Liter großen Biturbo-Motor in der damals höchsten Leistungsstufe von 331 kW/450 PS. Schaltgetriebe und Allradantrieb kamen ebenfalls aus dem Regal für Originalteile.



Die per Hand eingeschlagene Fahrgestellnummer folgt auf die des Elfers, der 1998 als letztes Serienmodell des Typs 993 Turbo vom Band lief, verraten die Spezialisten. Exterieur- und Interieurelemente wurden mit den werkseigenen Experten der Porsche Exclusive Manufaktur abgestimmt. Die Designer von Style Porsche haben Farbverläufe und Positionierung von Plaketten und weiteren Applikationen im Innenraum entworfen. Man darf gespannt sein, welcher Sammler sich diesen rassigen Einzelgänger bald in die Garage stellt.



Ralf Loweg / mid

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Freitag, 24.08.2018