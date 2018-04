Porsche Experience Center am Hockenheimring

Anzeige

Porsche baut ein weiteres Experience Center - und zwar ziemlich nahe an der Konzernzentrale in Zuffenhausen. Die Anlage am Hockenheimring wird nach Leipzig, Le Mans, Silverstone, Atlanta, Los Angeles und Shanghai das siebte Center weltweit, auf dem die Porsche-Produkte ausprobiert werden können und die Markenwelt erlebbar gemacht wird. Die etwa 176.000 Quadratmeter große Anlage im Zentrum der traditionsreichen Rennstrecke enthält neben einer Handlingstrecke, Fahrdynamikflächen und einem Offroadparcours auch einen modernen Gebäudekomplex mit Eventflächen, Veranstaltungs- und Meetingräumen, einem Shop, einer Porsche Classic Lounge sowie einem Restaurant und Café. Baubeginn soll Mitte 2018 sein, die Eröffnung soll Ende 2019 gefeiert werden.