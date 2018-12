Porsche fährt lautlos zur Montage

Elektroautos sind Leisetreter. Das gilt auch für Lkw mit E-Motor. Nun nimmt Porsche für die Logistik zum Standort Stuttgart-Zuffenhausen einen vollelektrischen MAN eTGM in Betrieb. Laut Porsche ist es deutschlandweit das erste Fahrzeug dieser Art, das zum Serieneinsatz kommt. Der abgasfreie und nahezu geräuschlose 32-Tonner ergänzt künftig die Nutzfahrzeugflotte für die Produktionslogistik in Stuttgart-Zuffenhausen.



Der Porsche-Stammsitz steht derzeit ganz im Zeichen der Vorbereitungen für die Produktion des ersten vollelektrischen Porsche. MAN setzt mit dem eTruck für Porsche ein weiteres Zeichen auf seiner eMobility-Roadmap, die ab 2019 eine erste Kleinserie des MAN eTGM vorsieht.



Mit der Integration des eTruck in die Produktionslogistik mache Porsche einen weiteren Schritt auf dem Weg zur "Zero Impact Factory", sagt Albrecht Reimold, Vorstand Produktion und Logistik bei Porsche. Dazu gehöre beispielsweise, dass Porsche bereits seit zwei Jahren an allen Produktionsstandorten ausschließlich Energie aus erneuerbaren Quellen nutzt.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Freitag, 14.12.2018