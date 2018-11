Porsche gibt sich bescheiden

Porsche-Mitarbeiter sind stolz. Aber sie prahlen nicht mit der eigenen Person. Im Rampenlicht steht vielmehr das Auto. Eine neue Plakat-Kampagne demonstriert Bescheidenheit. Das Unternehmen erhält 150.000 Bewerbungen pro Jahr und belegt regelmäßig Spitzenplätze in Arbeitgeber-Rankings.



Ganz besonderen Wert hat bei Porsche das Wir-Gefühl und das kollegiale Miteinander. Um deutlich zu machen, dass diese Werte nicht nur Lippenbekenntnisse sind, sondern wirklich gelebt werden, starten die Schwaben eine neue Kampagne. Damit will der Sportwagenhersteller besonders Studenten und Berufseinsteigern als authentischer Arbeitgeber den Alltag in Zuffenhausen näherbringen: ungeschminkt und bodenständig.



Porsche verzichtet auf gestellte Szenen, speziell ausgewählte Mitarbeiter oder Models. Mit Motiven im Reportage-Stil zeigt die Kampagne den Arbeitgeber Porsche von seiner menschlichen Seite. Die Fotos tragen bisweilen auch selbstironische Züge. Etwa, wenn unter einem 911 nur noch die Füße eines Mitarbeiters zu sehen sind und es heißt: "Wer eine Ikone erstrahlen lässt, muss nicht selbst ins Rampenlicht." An anderer Stelle steht: "Sie haben eine Schwäche für schnelle Autos? Arbeiten Sie daran." Oder aber auch: "Autos von morgen baut man nicht mit Chefgehabe von gestern."



"Wir kommen aus einer starken Position", sagt Andreas Haffner, Vorstand für Personal- und Sozialwesen der Porsche AG, "aber längst reicht das nicht mehr aus, um die richtigen Talente für uns zu finden und langfristig an uns zu binden. Denn wir als Arbeitgeber werden zumeist über unsere tollen Sportwagen definiert, die vor allem Prestige und finanziellen Erfolg verheißen. Diese vereinfachte Sichtweise wird aber Porsche als Arbeitgeber nicht gerecht."



Grundlage der neuen Kampagne ist das 2017 von mehr als 500 Mitarbeitern aus allen Bereichen - und unter Einbeziehung der Arbeitnehmervertretung - weiterentwickelte Kulturleitbild. Die zentralen Werte sind "Pioniergeist, Herzblut, Sportlichkeit und eine Familie".

