Porsche Panamera legt zweimal nach

Zuwachs in Zuffenhausen: Die Panamera-Familie erweitert sich um zwei GTS-Modelle. Und die haben ordentlich Kraft unter der Haube. Porsche schnürt mit dem kraftvollen Antrieb des Vierliter-V8-Biturbo-Motors, dynamik-betonten Fahrwerksystemen inklusive Dreikammer-Luftfederung sowie spezifischen Design- und Ausstattungsmerkmalen ein neues Performance-Paket.



Unter anderem sind das Sport Design-Paket mit schwarzen Akzenten außen sowie großzügige Alcantara-Oberflächen innen serienmäßig. Darüber hinaus ergänzt Porsche das Angebot an Komfort- und Assistenzsystemen für die gesamte Panamera-Reihe um ein vielfältig konfigurierbares Head-up-Display.



Das Herzstück der beiden neuen Panamera GTS-Modelle ist ein Vierliter-V8 mit 338 kW/460 PS Leistung und einem maximalen Drehmoment von 620 Newtonmeter. Das Kraftpaket sorgt in Kombination mit der serienmäßigen Sportabgasanlage für ein emotionales Fahr- und Klang-Erlebnis. Der mit Ottopartikelfilter ausgestattete Biturbo-Motor, der das Vorgängermodell um 15 kW/20 PS und 100 Newtonmeter übertrifft, beschleunigt den Panamera GTS und den Panamera GTS Sport Turismo in Kombination mit dem serienmäßigen Sport Chrono-Paket aus dem Stand in 4,1 Sekunden auf 100 km/h.



Die Höchstgeschwindigkeit ist bei 292 beziehungsweise 289 km/h erreicht. Die Kraftübertragung erfolgt ohne Zugkraftunterbrechung über das Achtgang-Doppelkupplungsgetriebe PDK an das Allradsystem Porsche Traction Management (PTM). Den außergewöhnlichen Fahrleistungen steht laut Porsche ein "moderater Verbrauch" von 10,3 l/100 km (Sport Turismo: 10,6 l/100 km) gegenüber; der CO2-Ausstoß soll bei 235 g/km (Sport Turismo: 242 g/km) liegen.



Dem sportlichen Charakter der Panamera GTS-Modelle folgend, sind die Fahrwerksysteme betont dynamisch ausgelegt. Die adaptive Luftfederung mit Dreikammer-Technologie ist serienmäßig und ermöglicht eine flexible Regelung und optimale Spreizung der Federraten. Das Sportfahrwerk der GTS-Modelle ist um zehn Millimeter tiefergelegt, und das eingesetzte Porsche Active Suspension Management (PASM) verfügt über eine spezifische, noch sportlichere Abstimmung. Das Triebziel der Fahrwerks-Ingenieure sind überragende querdynamische Fahreigenschaften.



Den neuen Panamera GTS gibt es erstmals auch als Sport Turismo: Mit großer Heckklappe, niedriger Ladekante, vergrößertem Gepäckraumvolumen und einer 4+1-Sitzkonfiguration wird das neue GTS-Derivat der 2017 eingeführten Modellreihe zusätzlich zur herausragenden Performance auch höchsten Ansprüchen an die Alltagstauglichkeit gerecht.



Die vier- beziehungsweise fünftürigen Boliden sind bereits bestellbar. Der Panamera GTS kostet in Deutschland inklusive Mehrwertsteuer und länderspezifischer Ausstattung ab 138.493 Euro, der Panamera GTS Sport Turismo kostet ab 141.349 Euro.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 16.10.2018