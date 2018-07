Preis entscheidend für Auto im Abo

Anzeige

Individuelle Mobilität wird in Zukunft immer häufiger auf Abruf verfügbar sein. Abosysteme werden in vielen Fällen das Auto in der heimischen Garage ersetzen. Ein Faktor ist entscheiden, damit Nutzer die Angebote attraktiv finden - der Preis.



Eine Studie von Globis Consulting zeigt, dass sogenannte "Mobility-as-a-Service"-Angebote (MaaS) nur dann attraktiv sind, wenn sie deutlich unter 200 Euro liegen - so viel kostet ein günstiger Kleinwagen im monatlichen Unterhalt. Die Einführung entsprechender Abo-Dienste für Fahrzeuge trauen die Befragten am ehesten den Herstellern zu, gefolgt von Stadtwerken und ÖPNV. Digitale Marktführer wie Google oder Apple stehen in Bezug auf Mobilität nicht so hoch im Kurs. Obwohl die Befragten bei MaaS-Angeboten Flexibilität, Übersichtlichkeit und Transparenz in Form von Laufzeiten, Verfügbarkeiten und All-Inklusiv-Leistungen fordern, trauen fast die Hälfte der Studienteilnehmer den etablierten Automobilherstellern mehr zu.