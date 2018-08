Premiere mit Blitz: Opel zeigt weitere Combo-Varianten

Mit zwei Weltpremieren ist Opel auf der IAA Nutzfahrzeuge in Hannover am Start. Am 19. September 2018 feiern die XL-Version des neuen Combo und des Transporters Combo Cargo ihr Debüt.



Der Opel Combo Life wird auf der Nutzfahrzeug-Messe erstmals als 4,75 Meter lange XL-Version präsentiert, die als Fünf- oder Siebensitzer mit Platz für bis zu 2.693 Liter Gepäck angeboten wird.



Spannend für Gewerbetreibende dürfte der Combo Cargo sein. Der Transporter ist ebenfalls in einer 4,75 Meter langen Version zu haben, mit Doppelkabine sowie als Kastenwagen. Der Kastenwagen bietet Platz für zwei Europaletten und hat je nach Version bis zu 4,4 Kubikmeter Ladevolumen. Bis zu 1.000 Kilo Nutzlast sind möglich.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Donnerstag, 30.08.2018