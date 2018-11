Premiere Porsche 911 live übertragen

Porsche-Fans können live dabei sein, wenn die achte Generation des legendären 911er in Los Angeles Premiere feiert. Denn es gibt eine Übertragungen, die auf Computer und Smartphone genossen werden kann. Das Event startet am Dienstag, 27. November um 20:00 Uhr (Ortszeit) - Mittwoch, 28. November, 05:00 Uhr (MEZ). Die Live-Übertragung gibt es im Porsche Newsroom in englischer Sprache unter newsTV.porsche.de. Als zentrales Video-Portal bündelt "newsTV" ab sofort exklusive Bewegtbild-Inhalte von Porsche - kostenlos und ohne Registrierung.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Freitag, 23.11.2018