Premiere: Renault zeigt elektrisches City-SUV

Der französische Renault-Konzern baut zum ersten mal ein elektrisches SUV im A-Segment. Weltpremiere feiert der "City K-ZE" jetzt in Shanghai. Das Modell spielt eine Schlüsselrolle in den Wachstumsplänen des Konzerns auf dem chinesischen Markt. Bis 2022 will man dort neun Pkw-Modelle fertigen, darunter drei Stromer.



Kennzeichen des City K-ZE sind die Bodenfreiheit von 15 Zentimetern und die markanten Tagfahrlichter in LED-Technik. Der Radstand von 2,4 Metern bildet die Grundlage für großzügige Platzverhältnisse im Innenraum, der Kofferraum fasst 300 Liter. Das für den Alltag konzipierte Klein-SUV verfügt über zwei Lademodi und kann an öffentlichen Ladestationen ebenso geladen werden wie per Haushaltsstrom. Im Schnellladebetrieb lässt sich die Batterie in 50 Minuten auf 80 Prozent ihrer Kapazität laden. Im langsamen Lademodus dauert es vier Stunden, bis der Akku wieder voll ist.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 16.04.2019