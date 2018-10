Produktionsstart: Polestar 1 gibt Gas

Die Entwicklung des Prototypen Polestar 1 nimmt mit dem Produktionsstart Fahrt auf. Die 34 Prototypen werden unter anderem für Crash-Tests sowie für Fahrtests auf der Straße hergestellt, dabei erfolgt die Fertigung der Fahrzeuge in einer Produktionseinrichtung für Prototypen in Göteborg vornehmlich in Handarbeit. Sie dient als erste Testphase für die Herstellung der Polestar 1 Kundenfahrzeuge, die im neuen Polestar Produktionszentrum in Chengdu in China gebaut werden.



"Mit der Montage der Prototypen geht der Polestar 1 den nächsten Schritt in Richtung Produktion", sagt Thomas Ingenlath, CEO von Polestar. "Der erste Schwung von 34 Fahrzeugen ermöglicht unseren Ingenieuren die Feinabstimmung der Fahrzeugdetails, damit der Polestar 1 perfekt ist, wenn wir Mitte 2019 mit der Serienfertigung beginnen."



Polestar ist die neue elektrische Performance-Marke der Volvo Car Group. Der Polestar 1 ist ein Hybrid GT Coupé mit 441 kW/600 PS und 1.000 Newtonmeter Drehmoment, das 150 Kilometer Reichweite im elektrischen Fahrbetrieb bieten soll.

