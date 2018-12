PSA räumt bei "AUTOBEST" ab

Citroen und Opel haben die Nase ziemlich weit vorn beim "AUTOBEST Award 2019". Der neue Citroen Berlingo setzte sich unter sechs Finalisten bei dem renommierten Wettbewerb durch und erhielt zusammen mit seinen Schwestermodellen Peugeot Rifter und Opel Combo Life die Auszeichnung "Best Buy Car of Europe 2019".



Seit 2001 bewerten jedes Jahr 31 Fachjournalisten aus 31 europäischen Ländern die zur Wahl stehenden Fahrzeuge in 13 Kriterien, darunter Preis-Leistungsverhältnis, Design, Komfort und Technologien sowie Services und Ersatzteilverfügbarkeit. Der PSA-Konzern hat diesmal mächtig abgeräumt.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Freitag, 14.12.2018