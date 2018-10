R 8 ist nun noch schärfer

Nach der Weltpremiere des R 8 LMS GT3 auf dem Pariser Autosalon folgt jetzt das Serienmodell. Neben dem sportlicheren Design erhalten Audi R 8 Coupé und Spyder stärkere Motoren mit noch mehr Leistung. Der Verkauf beginnt in Europa Anfang 2019. Zu den Preisen macht Audi noch keine Angaben. Unter 165 000 Euro wird der neue R 8 aber wohl kaum zu haben sein.

Der geschärfte Charakter der neuen R 8-Modelle wird auf den ersten Blick deutlich. Der Singleframe ist breiter und flacher gezeichnet. Starke Stege teilen die großen Lufteinlässe. Flache Schlitze in der Fronthaube erinnern an die Marken-Ikone Ur-quattro. Auch der neue Frontsplitter ist breiter, ebenso wie das markante Luftauslassgitter am Heck, das der weit nach oben gezogene Diffusor nach unten abschließt. Das unterstreicht den sportlichen Auftritt des Audi R 8. Im Motorraum liegt der Luftfilter unter einer neuen, dreiteiligen Abdeckung – wahlweise in Kunststoff oder Carbon. Je nach Motorisierung können R 8-Kunden unter drei Exterieurpaketen wählen, die am Frontsplitter, den Schwellerleisten und am Diffusor unterschiedliche Akzente setzen. Auf Wunsch sind die Audi-Ringe und Badges im Exterieur in hochglänzendem Schwarz lackiert. Als neue Farben ergänzen die Metallic-Töne Kemoragrau und Ascariblau das Angebot.

Topspeed liegt bei 330 km/h

Über das Programm von Audi exclusive haben die Kunden die Möglichkeit, ihren Audi R 8 in vielen Details zu individualisieren – sowohl im Exterieur als auch im Interieur.

Spontanes Ansprechen, blitzschnelles Hochdrehen und ein einzigartiger Sound – das Herz des Audi R 8 ist sein V 10-Saugmotor mit 5,2 Litern Hubraum, der in zwei Leistungsstufen angeboten wird. In der Basis leistet das Triebwerk 570 PS und 550 Nm Drehmoment (vorher 540 PS und 540 Nm). In der Topversion Performance stehen 620 PS und 580 Nm zur Verfügung. Von null auf 100 km/h geht es in 3,5 beziehungsweise 3,1 Sekunden – der Topspeed liegt bei 330 km/h.

Übrigens kommt die Antriebstechnologie nahezu baugleich auf der Rennstrecke zum Einsatz– im R 8 LMS GT 3 und R 8 LMS GT 4. Straßenauto und Rennwagen haben bis zu 60 Prozent Gleichteile.

Sowohl bei der optionalen Dynamiklenkung als auch bei der elektromechanischen Servolenkung ist die Unterstützung neu abgestimmt. Je nach gewählter Motorisierung kommen zu den bekannten Audi drive select Modi die zusätzlichen Programme „dry“, „wet“ und „snow“ hinzu. Sie passen die wichtigsten fahrdynamischen Parameter an den Reibwert der Straße an. Dank der weiterentwickelten elektronischen Stabilisierungskontrolle bremst das Top-Modell aus 100 km/h bis zu 1,5 Meter früher in den Stillstand, aus 200 km/h sogar bis zu fünf Meter früher. Der neue R8 ist ab Werk mit 19 Zoll-Rädern ausgestattet. Optional gibt es besonders leichte 20 Zoll-Vollfräsräder im Fünf-V-Dynamik-Design mit neuen Sommer- und Sportreifen. Als Alternative zu den serienmäßigen Stahlscheiben bietet Audi Keramikbremsen an. gf

