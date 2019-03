Rad-Sachen aus der Tuning-Schmiede

Das Aerorad geht in Serie. Mit dem Leichtmetallrad ist man nicht nur auf großem, sondern auch auf leichtem Fuß unterwegs: Autotuner Abt bringt das 22 Zoll große Sport HR in dark smoke mit mattschwarzem Aeroring auf den Markt.



Bei dem Rad mit den zehn filigranen Doppelspeichenpaaren, die weit ins Felgenhorn hineinreichen, handelt es sich um ein komplett neues Design. Dies gibt es auch als puristischere Version High Performance HR ohne Ring, in den neu eingeführten Farben "shadow silver" und "dark smoke".



Die Version High Performance HR ist übrigens nicht nur in 22 Zoll lieferbar, sondern exklusiv für den neuen Audi Q8 sogar in 23 Zoll. Sport und High Performance HR sind auch als Komplettrad erhältlich.



Beide decken eine ganze Reihe von Highend-Modellen aus dem VW- und Audi-Programm ab. Die 22-Zoll-Größen zum Beispiel den aktuellen Touareg sowie die Modelle Q7 und SQ7. Bei Audi Q5 und SQ5 sind es sowohl die alte als auch die neue Generation.



Auch der RS 6 der letzten A6-Generation kann mit den 22-Zöllern in beiden Versionen ausgestattet werden - genau wie der aktuelle A7 und A8/S8. Freie Auswahl gibt es beim neuen Audi Q8. Er darf aktuell als einziges Fahrzeug alle verfügbaren Varianten der HR tragen.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Freitag, 22.03.2019