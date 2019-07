Radeln im Sommer: Das sollten Sie beachten

Der Sommer zeigt sich aktuell von seiner besten Seite. Die Gelegenheit ist also perfekt, um das Fahrrad mal wieder aus dem Keller zu holen. Doch Vorsicht: Bei sommerlichen Höchsttemperaturen sollte man einige Dinge beachten. EGO Movement, Hersteller für E-Mobilitätsprodukte, hat Tipps und Tricks gesammelt.



Ganz wichtig: Um einen Sonnenbrand zu vermeiden, sollte für ausreichenden Sonnenschutz gesorgt werden, der während der Tour mit dem Rad auch regelmäßig aufgefrischt wird. Ebenfalls eine große Hilfe: Sonnenbrille zum Schutz der Augen vor UV-Strahlung und auch kleinen Insekten.



Wer aktiv auf zwei Rädern unterwegs ist, kommt ins Schwitzen. Bei längeren Fahrten sollten daher immer genug Getränke eingepackt werden. Isotonische Getränke oder auch Saftschorlen eignen sich besonders gut.



Wichtig ist auch die Kleidung: Helle Kleidung aus leichten und atmungsaktiven Stoffen ist am besten geeignet. Auch Helme in hellen Farben helfen, einen kühlen Kopf zu bewahren. Und noch ein Tipp für mehr Bewegungsfreiheit auf dem Rad und einen frischen Rücken: Gepäcktaschen statt Rucksack.



Was eigentlich selbstverständlich ist: Auf Touren sollte man die größte Hitze meiden, also gegen Mittag gar nicht fahren oder eine Pause einlegen. Fortsetzen kann man die Fahrt im Idealfall auf möglichst schattigen Routen wie in Wäldern.



Ebenfalls hilfreich sind E-Bikes. Gerade bei hohen Temperaturen erfrischt nicht nur der Fahrtwind, man benötigt je nach Trittunterstützung auch weniger Energie, schwitzt weniger und kann problemlos auch längere Strecken zurücklegen.

