Range Rover Evoque - Lifestyle kompakt

Der kleine Range Rover lässt die Hüllen fallen. Weltpremiere feierte das Kompakt-SUV Evoque im Kreativzentrum des Londoner East End. Die zweite Generation des britischen Modells besitzt den für Range Rover typischem Stil und Anspruch, ergänzt um modernste Technik. Dazu zählen "ClearSight Ground View", eine Technologie, die die Motorhaube gewissermaßen durchsichtig macht, und der "ClearSight Smart View"-Innenrückspiegel, der sich auf Wunsch in einen hochauflösenden Video-Bildschirm verwandelt.



"Auch unter dem Blech ist der Evoque mit vielen technologischen Innovationen ein Trendsetter", betont Nick Rogers, Direktor Product Engineering bei Jaguar Land Rover. "Seine Plattform ist rundum neu und darauf ausgelegt, Plug-in- sowie Mild-Hybrid-Systeme zu beherbergen - lediglich die Türscharniere wurden vom Vorgänger übernommen." Dieses neue Fundament samt deutlich steiferer Karosserie stelle sicher, dass der neue Evoque mit dem Komfort und der Kultiviertheit eines Range Rover überzeugen könne. Außerdem sei der Evoque smarter als je zuvor. "Die weiterentwickelte Software von Touch Pro Duo macht die Nutzung des Infotainment-Systems noch intuitiver", erklärt der Entwicklungschef. Zudem ließe sich der Evoque über "Apple CarPlay" oder "Android Auto" nahtlos mir Smartphones verbinden.



Garniert wird das Modell-Debüt mit jeder Menge Lifestyle: Im Vorfeld der Weltpremiere kooperierte Land Rover mit verschiedenen Mode- und Technologieunternehmen, um das Design, die Innovationskraft und die Nachhaltigkeit des Neulings herauszustellen und für die große Bühne aufzubereiten. So trug bei der Premierenfeier etwa das britische Model Adwoa Aboah ein außergewöhnliches Kleid der Designerin Ashley Williams: Es wurde aus dem Velourstoff des Evoque gefertigt. Dieses im Innenraum eingesetzte Gewebe besteht aus recycelten Polyester-Mikrofasern, die zum Beispiel in Kunststoffflaschen enthalten sind. In jedem neuen Evoque mit diesen Sitzbezugsstoffen steckt das Äquivalent von 53 Kunststoffflaschen.



Dem nicht genug: Die britische Luxusmarke Mulberry hat eine Reisekollektion kreiert, die vom neuen Luxus-SUV Range Rover Evoque inspiriert wurde. Die neue Weekender-Tasche von Mulberry ist im Muster des Evoque-Kühlergrills aus nachhaltigem Eukalyptus-Melange-Gewebe gesteppt - Material, das sich im Interieur des Evoque wiederfindet. Und: Vom neuen Evoque ließ sich auch Master & Dynamic, der New Yorker Premiumhersteller von Audioprodukten, inspirieren. Er entwickelte zwei konzeptionelle kabellose Ohrhörer der Serie "Range Rover Evoque x Master & Dynamic MW07".



Darüber hinaus arbeiteten Land Rover und die Schweizer Luxus-Uhrenmarke Zenith vor der Weltpremiere des neuen Evoque wiederum eng zusammen. Resultat der Design- und Technik-Kooperation der beiden Unternehmen ist eine neue exklusive Uhr aus der DEFY Classic-Kollektion. Die Range Rover Evoque Zenith zeigt automobile Anklänge - sowohl bei der Farbgebung als auch beim Design insgesamt. Doch wer schick von A nach B kommen will, muss sich schon für den Evoque selbst entscheiden.

