Range Rover mit 575 PS

Wenn das Kürzel „SVR“ auf einem der Autos von Jaguar Land Rover auftaucht, dann ist es mit britischem Understatement vorbei. Denn die in der Performance-Abteilung aufgemotzten Modelle mögen es prall - so auch der neue Range Rover Sport SVR. Breite Schultern, breite Hüfte und ziemlich große Schlappen – so fährt der Neueste der SVR-Ableger vor. Sein V8-Zylinder mit Kompressor und fünf Liter Hubraum hat 575 PS und ein Drehmoment von 700 Nm zu bieten. 0-100 km/h schafft er in nur 4,5 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 280 km/h. Preis: ab 132 200 Euro. mid/Bild: Land Rover