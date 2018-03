Rangieren mit Rundumsicht

Anzeige

Moderne Assistenzsysteme erleichtern nicht nur Berufsfahrern den Arbeitsalltag. Sie verschaffen auch Reisemobilisten einen unbeschwerten Urlaub, denn sie schalten einen wesentlichen Stressfaktor aus - das Rangieren mit großem Gefährt auf unübersichtlichem Terrain. Bestes Beispiel: das Kamera-/Monitorsystem CAM 360 von Dometic, Spezialist für alles, was das Leben unterwegs leicht macht.



Mit dem Kamera-/Monitorsystem CAM 360 wird auch das kniffligste Einparkmanöver zum Kinderspiel. Gleich vier Weitwinkelkameras - vorne, hinten, links und rechts installiert - erfassen alles, was beim Rangieren in die Quere kommen könnte.



Und so funktioniert's: Die Kamerabilder werden in Echtzeit an die Schaltbox des CAM 360 übertragen. Die intelligente Elektronik führt die Daten dann blitzschnell zusammen und liefert genau den Überblick, der beim Rangieren gerade gebraucht wird: Front, Seite, Heck oder komplette 360-Grad-Rundumsicht. Per Fernbedienung kann der Fahrer die gewünschte Ansicht aufrufen oder zwischen den einzelnen Ansichten hin- und herschalten.



Alternativ funktioniert die Ansteuerung über ein Trigger-Signal vom Fahrzeug. So lassen sich beispielsweise die Seitenkameras über die Blinker ansteuern. Oder die Heckkamera geht automatisch "auf Sendung", wenn der Rückwärtsgang eingelegt ist.



Das CAM-360-BirdView-System eignet sich für Fahrzeuge mit einer Länge bis zu zehn Meter und einer Höhe bis zu 3,5 Metern.