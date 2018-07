Ranking der Assistenzsysteme: Safety First

Anzeige

Im digitalen Zeitalter wird das Auto immer stärker vernetzt. Viele Systeme machen das Fahren sicherer, andere dienen unserem Komfort oder sollen uns schlicht nur unterhalten. Doch wie fällt das Ranking der Autofahrer aus? Welche Systeme werden gebraucht und welche nicht? Die wichtigsten Assistenzsysteme sind demnach ein Notbremsassistent, Spurwechsel-/Toter-Winkel-Assistenten und Einparksensoren. Am unwichtigsten sind Parkplatzsuche per App, Alkoholtestsysteme und Verkehrsschildererkennung. Das geht aus dem aktuellen Trend-Tacho der Kraftfahrzeug-Überwachungsorganisation freiberuflicher Kfz-Sachverständiger e. V. (KÜS) hervor.



Dass Fahrassistenzsysteme das Fahren sicherer (80 Prozent) und komfortabler (82 Prozent) machen, wird von einem Großteil der Autofahrer gesehen. Interessant: 85 Prozent der Befragten glauben aber auch, dass die Systeme die eigene Erfahrung nicht ersetzen können.

Fahrassistenzsysteme, die der Verkehrssicherheit zuträglich sind, spielen für die Autofahrer die wichtigste Rolle. Multimediaausstattung wie Anbindung für Musik, Videos oder Spiele ist im Vergleich weniger gefragt. So sind 65 Prozent der Meinung, dass zu viel technischer Schnickschnack beim Fahren ablenkt.



Mit dem Begriff "Connected Car", also vernetztem Fahrzeug, können übrigens 34 Prozent nichts anfangen. 2015 war der Begriff noch für 75 Prozent Autofahrer unbekannt. Auch autonom fahrende Fahrzeuge holen auf. 36 Prozent (2014: 26 Prozent) erwägen den Kauf eines Autos, das Teilstrecken autonom fahren kann.