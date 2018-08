Rasanter Renault Mégane R.S.

Anzeige

Renault lässt seinem Mégane R.S. Trophy freien Auslauf. Die neueste Sport-Version des Kompaktwagens trumpft mit beachtlichen Fahrleistungen auf. Noch mehr Power, noch mehr Agilität, noch sportlicherer Look. Der 1,8-Liter-Turbomotor leistet 300 PS und stellt je nach Getriebevariante ein maximales Drehmoment von bis zu 420 Nm bereit. Der Vierzylinder beschleunigt in der Version mit 6-Gang-Schaltbox in 5,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h und ermöglicht eine Spitzengeschwindigkeit von 260 km/h. Die Preise für das rasante Modell starten bei 38 590 Euro. Marktstart ist für Ende 2018 vorgesehen. mid / Bild: Renault