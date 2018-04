Rastplätze sauberer und sicherer als ihr Ruf

Anzeige

Sie gelten als dreckig und unsicher, die Autobahn-Rastplätze in Deutschland. Darum hat der ADAC einmal genau nachgeschaut und kommt zu einem überraschenden Ergebnis. In drei Viertel der Fälle fanden die Tester eine mindestens ausreichend saubere und sichere Anlage vor.



Zwar schnitt keines der 50 Testobjekte mit der Note "sehr gut" ab, 14 jedoch mit "gut" und 24 mit "ausreichend". Nur acht Anlagen beurteilten die Tester mit "mangelhaft", vier weitere allerdings sogar mit "sehr mangelhaft". Kritik übten die Tester dabei vor allem am Fehlen von Seife, Handtrockner oder Toilettenpapier in den Sanitäranlagen.



Bester Rastplatz mit der Note "gut" war Cappeln Hagelage West an der A 1 (Bremen - Köln). Er präsentierte sich insgesamt gepflegt, sauber, gut beleuchtet, mit einem Lärmschutzwall abgeschirmt und barrierefrei. Das genaue Gegenteil: Die Anlage Drackensteiner Hang an der A 8 (München - Stuttgart). Schlecht ausgestattet, ungepflegt und baulich deutlich in die Jahre gekommen, erreichte sie nicht einmal die Hälfte der Bewertungspunkte und damit die Note "sehr mangelhaft".



Wichtigstes Kriterium im Test war der Zustand der Sanitäranlagen. Mehr oder weniger gepflegt und äußerlich sauber waren fast alle Sanitäreinrichtungen. Seife und die Möglichkeit, sich die Hände abzutrocknen, vermissten die Tester allerdings bei rund der Hälfte der untersuchten Anlagen.



Die Experten nahmen auch sogenannte Abklatschproben, um die Zahl der Keime bestimmen zu können. Das Ergebnis: Zwölf Prozent der Proben waren unbedenklich. Bei fast der Hälfte fanden sich Hinweise auf mangelnde Reinigung. Allerdings wiesen nur einige wenige Anlagen tatsächlich gesundheitsgefährdende Mikroben auf.