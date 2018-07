Raubtier-Reifen für den Jaguar F-Pace

Anzeige

Doppelt animalisch: Adler heißt auf Englisch Eagle. Und so lautet auch der Name einer Reifen-Familie aus dem Hause Goodyear. Die Reifen tragen nun ein Fahrzeug, das ebenfalls nach einem Raubtier benannt ist: den Jaguar F-Pace. Der Eagle F1 Asymmetric 3 SUV ist ein Ultra-High-Performance-Reifen, der speziell für SUVs entwickelt wurde. Er ist das jüngste Modell der Reifenserie mit einem Fokus auf optimales Bremsverhalten und Handling unter allen Bedingungen.



Unterdessen ist der Eagle F1 Asymmetric SUV AT eine für das Gelände optimierte Version des Eagle F1 Asymmetric 3 SUV und wurde speziell für Jaguar Land Rover entwickelt. Er hat weitere Rillen für extra viel Grip im Gelände und tiefere Lamellen für eine bessere Performance bei Nässe. Jetzt kann es bei Wind und Wetter auf die Jagd gehen.