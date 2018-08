Regatta und Reifen: Pirelli als Sponsor beim America's Cup

Anzeige

In seiner 36. Auflage, an der die technologisch fortschrittlichsten Boote der Welt teilnehmen, ist der America's Cup die älteste noch heute ausgetragene Segelregatta. In der Rolle des "Challenger of Record", also des Vorjahressiegers Emirates Team New Zealand, tritt das Team Luna Rossa an - unterstützt von Pirelli und Prada.



Die beiden Co-Sponsoren haben jetzt eine Vereinbarung über den Aufbau einer Partnerschaft unterzeichnet, deren Schwerpunkt ein mehrjähriges Projekt ist: die Luna Rossa-Teilnahme am America's Cup im Jahr 2021 in Neuseeland. Details wollen die beiden Firmen in Kürze präsentieren, klar ist aber bereits, dass bis zur Regatta noch eine ganze Reihe von Veranstaltungen und Aktivitäten mit den beiden Marken als Protagonisten stattfindet.



Regatta und Reifen - wie passt das zusammen? "Pirelli hat sich für dieses Projekt entschieden, weil es sowohl eine sportliche als auch eine technologische Herausforderung darstellt, mit der Italien und die Marke Pirelli weltweit Aufmerksamkeit erregen können", erklärt Marco Tronchetti Provera, Executive Vice President und CEO von Pirelli das langfristig angelegte Sponsoring-Konzept.