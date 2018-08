Regent S - Reisemobil auf Sprinter-Basis

Hersteller la strada zeigt auf dem Caravan Salon 2018 in Düsseldorf (25. August bis 2. September) als Premiere die nächste Generation des kompakten Reisemobils Regent S. Basis ist der neue Mercedes-Benz Sprinter, dadurch finden aktuelle Assistenzsysteme aus dem Pkw-Bereich Eingang in die Ausstattungspalette.



So sind je nach Ausstattungspaket Sprachbedienung, Abstandstempomat und ein 360-Grad-Rundumblick der Rückfahrkamera zu haben. Hochwertige Möbel und eine geschickte Raumnutzung sollen den nur 5,93 Meter langen Regent S "zum zuverlässigen und komfortablen Reisebegleiter" machen. Dank des variablen Heckstauraums zeichnet sich das kompakte Kastenwagen-Reisemobil laut Hersteller durch eine sehr hohe Alltagstauglichkeit aus.



Angetrieben wird der Neue an der Hinterachse. Die Diesel-Aggregate erfüllen die Abgasnorm Euro VI-C und leisten 163 bis 190 PS. "Sobald bei Mercedes-Benz verfügbar, wird es auch eine allradgetriebene Variante geben", heißt es bei la strada. Der Wohnraum des Regent S ist konsequent für zwei Personen ausgelegt, der Einstiegspreis liegt bei 66.900 Euro.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Montag, 20.08.2018