Reichweitenstarker Stromer

Den ersten Auftritt in Europa absolviert der Kia Niro EV erst im Herbst auf der Motorshow in Paris. Ende des Jahres soll er auch zu den deutschen Händlern kommen. Der E-Crossover fährt mit seinem 64-kWh-Akku über 450 Kilometer weit. Er bietet Platz für fünf Personen und einen 451 Liter großen Kofferraum. Die große Batterie lässt sich an einem 100-kW-Schnellladeanschluss in 54 Minuten zu 80 Prozent aufladen. Der E-Motor mit 150 kW/204 PS und einem Drehmoment von 395 Newtonmetern treibt die Vorderräder an. Den Sprint auf Tempo 100 schafft der Niro EV in 7,8 Sekunden. mid/Bild:Kia