Reifen-Test: Hankook auf dem Podest

Der koreanische Hersteller Hankook bietet mit dem Ventus S1 evo 3 einen Ultra-High-Performance-Reifen für Pkw und SUV an. Jetzt hat das neue Produkt der Marke in einem ersten unabhängigen Reifentest überzeugt. Der Ventus S1 evo 3 schaffte beim großen Reifen-Test des Fachmagazins Auto Bild auf Anhieb den Sprung aufs Podest und erhielt dabei eine hervorragende Bewertung.



Das Magazin hat Ultra-High-Performance (UHP)-Sommerreifen von 53 Marken in der Größe 225/45 R 17 in allen Leistungskriterien, einschließlich der Kilometerlaufleistung, getestet. Dabei übertraf der neue Ventus S1 evo 3 alle anderen getesteten Reifen beim Nassbremsen, das aus sicherheitstechnischer Betrachtung das wohl entscheidendste Prüfkriterium darstellt, teilen die Koreaner mit. Darüber hinaus überzeugte das neue Hankook-Top-Profil die Tester auch auf trockenen Straßen durch präzises Lenkverhalten und das gute Feedback, heißt es.



Der neue Ventus S1 evo 3 wird auf dem europäischen Markt zunächst in 72 Dimensionen von 17 bis 22 Zoll angeboten. "Unsere Reifen sind seit langem als Premium-Erstausrüstung bei führenden Automobilherstellern etabliert, darunter auch im Segment der sehr sportlichen Fahrzeuge", erklärt der Koreaner Han-Jun Kim, Präsident von Hankook Tire Europe.



Der Ventus S1 evo 3 wurde maßgeblich im europäischen Entwicklungs-Zentrum des Herstellers in Hannover mitentwickelt. Die Produktion wird überwiegend in der hochmodernen Fertigungs-Anlage des Unternehmens im ungarischen Racalmas erfolgen. Ab dem Marktstart ist der Ventus S1 evo 3 auch in einer adaptierten SUV-Ausführung mit doppellagiger Rayon-Karkasse verfügbar.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 05.03.2019