Reisen wie auf der Titanic - nur ohne Eisberg

Mit lauter Zombies einen schaurig-schönen Urlaub auf hoher See erleben? Oder gar so, wie man von Gott geschaffen wurde und dann auch noch mit lauter FKK-Gleichgesinnten? Bei Kreuzfahrten ist inzwischen nichts mehr unmöglich. Selbst die legendäre Fahrt der Titanic kann man schon bald nacherleben und wie vor 100 Jahren reisen. Die schlechte Nachricht für echte Abenteurer: Eine Kollision mit einem Eisberg inklusive Untergang ist im Programm nicht vorgesehen. Das ist aber noch nicht alles: Die Kreuzfahrt-Webseite "Captain-Kreuzfahrt.de" hat die skurrilsten Reisen zusammengestellt.



Hier werden die Hüllen fallen gelassen: An Bord von FKK-Kreuzfahrten sind alle Passagiere, mit Ausnahme der Crew, nackt. Der große Vorteil: Keine Entscheidungsschwierigkeiten bei der Outfitwahl an Bord und mehr Platz für Souvenirs im Koffer. Ausnahmen bestätigen die Regel: Kleidung ist im Speisesaal und bei Landausflügen sowie beim Hafenanlegen Pflicht.



Wer es laut und wild mag, ist auf der "Full Metal Cruise" richtig: Unter dem Motto "Wacken auf Kreuzfahrt" kommen Heavy-Metal-Fans bei 120 Dezibel voll auf ihre Kosten. Neben Auftritten bekannter Bands der Szene werden unter anderem auch Comedy-Events, Karaoke-Abende und Musikworkshops angeboten.



Ein Traum für alle "The-Walking-Dead"-Fans: Bereits im Januar 2016 stach die erste Walking-Dead-Kreuzfahrt in See und findet seitdem jährlich statt. Schaurige Deko, gruselige Themennächte und Maskenbildner, die die Passagiere zu Zombies werden lassen - diese Kreuzfahrt ist nichts für schwache Nerven. Mit an Bord der Horror-Fahrt sind Darsteller der Serie.



Geschmacklos oder genial? Der Nachbau der Titanic spaltet die Meinungen. Fest steht: Der Mythos der Titanic lebt neu auf, und die Titanic 2 sticht voraussichtlich 2020 in See. Für original Titanic-Flair stellt die Reederei Kleidung aus dem Jahr 1910 für die Passagiere bereit. Sicherheit und Technologie entsprechen natürlich den Standards des 21. Jahrhunderts, sodass sich das Unglück (hoffentlich) nicht wiederholt.



Diese Kreuzfahrt geht wirklich unter die Haut: Jedes Jahr im April nimmt die "Ink or Swim Tattoo Cruise" Kurs auf die Karibik. Wie der Name schon erahnen lässt, können sich Passagiere an Bord nach Lust und Laune tätowieren lassen. An Bord verzieren renommierte Tattoo-Künstler die Körper mit Lieblingsmotiven. Shows, Tattoo-Contests, Foto-Shootings und vieles mehr runden die viertägige Kreuzfahrt ab.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Donnerstag, 15.11.2018