Renault Kadjar: Komfort wie in der Oberklasse

Es ist immer wieder spannend, welche Schwerpunkte Autohersteller setzen, wenn sie ein aktuelles Modell überarbeiten und in den zweiten Umlauf schicken. Mehr oder weniger Facelift ist immer dabei, aber was ändert sich sonst? Bei Renault wurde aktuell der Kadjar in Kur genommen, der vor drei Jahren zum ersten Mal in die Verkaufsräume rollte. In 50 Ländern konnte das SUV der Mittelklasse, das viele Gemeinsamkeiten mit dem Konzernbruder Nissan Qashqai aufweist, bereits rund 450.000 Käufer begeistern.



Eins vorweg: Renault ist es gelungen, die Stärken des Kadjar, wie zum Beispiel die Betonung auf Komfort, so zu belassen wie bisher und sich im Feinschliff mehr auf eine wertigere Innenausstattung und auf effizientere Motoren zu konzentrieren. Äußerlich fällt der geliftete Kadjar frontseitig durch einen größeren Kühlergrill mit mehr Chrom, ein wuchtigeres Markenemblem und einen prägnanteren Unterfahrschutz auf. Vorn wie hinten wurde zudem das Layout der Leuchten leicht geändert. Neue Karosseriefarben und Felgen runden das Bild vom renovierten Auto ab.



Das Empfinden für die Neuerungen wird besonders nach dem Einsteigen gestärkt. Billig wirkende Applikationen im Bereich des Armaturenbretts und der Türen wurden konsequent durch edlere Bauteile ersetzt. Auch hier unterstützen auffälligere Chromeinfassungen den gediegeneren Eindruck. Angenehm: Die Vordersitze wurden in der Fläche etwas weicher, um den Komfort zu erhöhen, während die Seitenteile an Festigkeit zulegten, um den Seitenhalt zu verbessern. Außerdem lässt sich die Sitzfläche verlängern, sodass auch Personen mit langen Oberschenkeln kommoder aufgehoben sind.



Auch in der Motorenpalette gibt es Verbesserungen zu melden: Etwas mehr Leistung und Drehmoment und eine effektivere Abgasnachbehandlung (mit Partikelfilter) bei geringerem Verbrauch ist die Devise. Bei der Präsentation des neuen Kadjar auf der Mittelmeerinsel Sardinien standen wahlweise die beiden Benziner TCe 140 GPF mit 140 PS und Sechsganggetriebe sowie TCe160 EDC GPF mit 159 PS und Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe zur Auswahl. Beide verrichten ihren Job souverän, irgendwie unaufgeregt. Die zwei Getriebearten unterstützen wirkungsvoll die Charakteristik der beiden "schlanken" 1.3-l-Vierzylinder, denen die Leistung per Turbo eingeblasen wird. So steht schon bei niedrigen Drehzahlen ordentlich Dampf zur Verfügung, was wesentlich zur Gelassenheit im Cockpit beiträgt.



Wer den an sich frontgetriebenen Kadjar mit variablem Allradantrieb All Mode 4x4 haben will, muss noch etwas Geduld haben und dann auch zum kräftigeren 1.7-l-Dieselmotor (Blue dCi150) greifen. Über einen Drehschalter auf der Mittelkonsole kann der Fahrer auswählen, ob der Antrieb gerade nur die Vorderräder ansteuert, den Allradmodus bei Bedarf automatisch anwählt oder permanent ins Geschehen eingreift. Ein kurzer Abstecher ins Gelände mit matschigem Untergrund, Wasserdurchfahrten und achtbaren Fahrbahnverschränkungen zeigte deutlich, wie der Allradler auch in schwierigem Geläuf zurecht kommt. Zum Verkaufsstart Mitte Januar 2019 ist in Deutschland nur der schwächere, frontgetriebene 1.5-l-Diesel Blue dCi 115 mit 116 PS zu haben - wahlweise mit Schalt- oder DSG-Getriebe.



Für Privatkunden offeriert Renault den Kadjar im wesentlichen in den zwei Ausstattungsvarianten Limited und Bose Edition. Die Basis-Ausstattung Life ist ausschließlich an den TCe 140 Motor mit Schaltgetriebe gekoppelt und dient in erster Linie dazu, die Preisliste bei einem besonders freundlichen Wert (22.490 Euro) beginnen zu lassen. Die sehr gut ausgestattete Topversion (ab 30.590 Euro) hat ihren Namen von der an Bord befindlichen Bose-Soundanlage, die für einen opulenten Raumklang sorgt. Die Liste der Sonderausstattungen ist selbst für die Limited-Version erfreulich kurz, sodass die Aufpreise für Sonderwünsche den Autokauf nicht unverschämt verteuern. Das DSG-Getriebe schlägt jeweils mit zusätzlichen 1.900 Euro zu Buche.



Wer einen gut ausgestatteten und praktischen Wagen für Alltag, Freizeit und Reise sucht, ist mit dem Renault Kadjar gut beraten. Er ist nach dem Facelift noch erwachsener geworden und begeistert mit großzügigen Platzverhältnissen im Innen- und Kofferraum. Eine Trumpfkarte spielt der Mittelklasse-Franzose mit seinem komfortablen Fahrwerk aus, das selbst auf schlechter Wegstrecke kaum seine Fassung verliert. Es würde nicht überraschen, wenn der Kadjar im zweiten Aufguss auch hierzulande häufiger auf den Straßen auftaucht.



Klaus Brieter / mid



Technische Daten Renault Kadjar TCe 140 GPF Limited:



Fünftüriges SUV der Mittelklasse, Länge/Breite/Höhe/Radstand in Millimetern: 4.489/1.836/1.613/2.646, Leergewicht: 1.408 kg, Zuladung: 481 kg, Tankinhalt: 55 l, Kofferraumvolumen: 472-1.478 l.



Motor: Vierzylinder-Turbobenziner mit Direkteinspritzung, Hubraum: 1.332 cm3, Leistung: 103 kW/140 PS bei 5.000 U/min, max. Drehmoment: 240 Nm bei 1.600 U/min, 0-100 km/h: 10,4 s, Höchstgeschwindigkeit: 203 km/h, 6-Gang-Schaltgetriebe, Frontantrieb, Durchschnittsverbrauch: 5,9 l Super/100km, CO2-Ausstoß: 135 g/km, Preis: ab 25.690 Euro.

