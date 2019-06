Renault Koleos aufgefrischt

Mit gelifteter Karosserie und modernisierten Motoren bringt Renault das SUV-Modell Koleos auf den Markt. Bestellt werden kann das Fahrzeug ab Juli. Kennzeichen der jüngsten Evolutionsstufe des Koleos sind der Kühlergrill mit noch stärker profilierten Chromspangen sowie die neue, über die gesamte Fahrzeugbreite verlaufende Chromleiste in der Frontschürze.



Als Motorisierungen dienen die zwei neuen Turbodieselaggregate Blue dCi 150 X-tronic für die Frontantriebsvariante und Blue dCi 190 4WD X-tronic für das Modell mit dem variablen Allradantrieb All Mode 4x4-I. Sie ersetzen den bisherigen dCi 175-Motor und zeichnen sich durch die effiziente Abgasreinigung per SCR-Katalysator aus. Mit 143 beziehungsweise 150 Gramm pro Kilometer stoßen sie nochmals deutlich weniger CO2 aus als ihr Vorgänger. Beide Triebwerke sind mit dem CVT-Getriebe X-tronic kombiniert.



Die Modellpflege bringt auch zusätzliche Annehmlichkeiten ins Fahrzeuginnere: Den Reisekomfort im französischen SUV steigern, je nach Ausstattung, neue Vordersitze mit ausziehbarer Oberschenkelauflage und Massagefunktion. Weiteres Novum ist die in der Neigung verstellbare Rückbanklehne, die es den Fondpassagieren gestattet, auf langen Fahrten auszuruhen.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Donnerstag, 06.06.2019