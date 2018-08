Renault lüftet "Geheimnis" in Moskau

Eine Weltpremiere an ungewohntem Ort: Renault zeigt am 29. August 2018 auf dem Moskauer Automobilsalon zum ersten Mal die Crossover-Studie Arkana. Das Showcar soll einen konkreten Ausblick auf das neue Modell im C-Segment geben, das ab 2019 in Russland in den Handel kommt. Anschließend soll das Fahrzeug in mehreren internationalen Märkten eingeführt werden.



Mit dem kompakten Crossover will Renault das klassische SUV-Design neu interpretieren. Der Name "Arkana" leitet sich vom lateinischen Arcanum (Geheimnis) ab und soll den eigenständigen und unverwechselbaren Charakter der Modellneuheit charakterisieren.

